Tamponamento sulla Superstrada, coinvolto 83 sammarinese

La Polizia Civile è intervenuta sul tratto serravallese della Superstrada per lo scontro fra due auto. Una Volkswagen Polo, condotta da un 83enne sammarinese, stava precedendo una Hyundai Kona, con targa italiana, sulla corsia di accelerazione che, dopo il sottopassaggio, riporta sulla Super all'altezza del Palace Hotel. Da una prima ricostruzione, pare che il conducente della Kona non si sia accorto che il sammarinese sull'utilitaria avesse frenato prima di immettersi sulla strada principale. Da qui il tamponamento. Il sammarinese è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale dal 118 per un trauma cervicale, il classico "colpo di frusta", e per un compressione toracica. Verrà dimesso a breve con una prognosi di 14 giorni. Illeso l'altro conducente. Ingenti i danni ai mezzi. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine accorse sul posto.