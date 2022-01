MUSICA Tanti i progetti dell'Istituto musicale sammarinese per il 2022. Volpinari: "Nuova sede e molti iscritti"

L'Istituto musicale sammarinese si allarga, raccoglie iscritti e cambia sede. Ma come tutti deve fare i conti con il Covid: per i corsi è necessario riorganizzare gli spazi e le lezioni, visto l'alto numero di corsisti. Si cerca di evitare il più possibile la didattica a distanza, perché per imparare a suonare uno strumento è necessaria la pratica in presenza, per correggere gli errori e usare gli strumenti nella giusta maniera. E' emersa l'idea allora, una volta che sarà primavera, di organizzare corsi all'aperto per consentire un numero più ampio di partecipanti in sicurezza.

[Banner_Google_ADS]

Il 2022, poi, sarà l'anno della revisione normativa dell'Istituto musicale sammarinese per inquadrarne la struttura giuridica. "Abbiamo molti progetti - spiega il presidente dell'Ims, Giacomo Volpinari -, perché, oltre alle attività ordinarie, stiamo lavorando alla nuova legge assieme alle istituzioni e al nuovo insediamento nella sede di Città. Speriamo di tornare a fare concerti ed esperienze di gruppo, restrizioni permettendo".

Le iscrizioni attualmente ammontano a 480, tra il dipartimento di Musicagiocando, fino ai 9 anni, e il dipartimento di strumento, sopra i 9 anni. I corsi liberi per adulti sono attualmente sospesi a causa della situazione pandemica, ma si conta di avviarli entro il prossimo mese, una volta che saranno adibiti spazi adeguati. Lo scorso anno gli iscritti in questa sezioni sono stati 61. In generale, l'Istituto ha visto un incremento degli iscritti dal 2013, quando erano 429, arrivando nel 2018/19 a contarne 522.

Nel video l'intervista a Giacomo Volpinari, presidente dell'Istituto musicale sammarinese

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: