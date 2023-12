Un brutto incidente è accaduto nella tarda mattinata alla nuova rotonda in zona Tavolucci. Un 65enne sammarinese a bordo di una golf è uscito di strada in seguito ad un malore. Tempestivo l'arrivo del 118 che ha è riuscito a salvare l'uomo dall'arresto cardiaco in corso e lo ha trasportato al Pronto Soccorso per gli accertamenti.

Seguiranno aggiornamenti