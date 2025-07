MALTEMPO Temporali in arrivo, la Protezione Civile dell'Emilia Romagna lancia l'allerta meteo Per la giornata di sabato 26 luglio sono attesi rovesci anche molto intensi

Temporali in arrivo, la Protezione Civile dell'Emilia Romagna lancia l'allerta meteo.

Un'allerta meteo di livello giallo è stata emessa congiuntamente dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna per criticità idraulica e temporali per la giornata di sabato 26 luglio.

Le previsioni indicano condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali diffusi e in rapida evoluzione. Questi fenomeni potrebbero risultare localmente intensi, con probabili effetti e danni associati. Si prevede che le piogge di forte intensità possano causare un rapido innalzamento dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori, con il rischio di superamenti localizzati della soglia 1.

A fronte di tale scenario, la Protezione Civile raccomanda ai cittadini di adottare opportune misure di autoprotezione. Tra le indicazioni fornite, figurano: fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati, prestare attenzione alle strade eventualmente allagate, non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi già allagati.

A San Marino in particolare sono previste deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Le stime parlano di 51mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C.



