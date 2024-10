PREVISIONI Temporali: miglioramento a Rimini e nelle zone costiere. Per oggi ancora allerta rossa nel Bolognese

Temporali: miglioramento a Rimini e nelle zone costiere. Per oggi ancora allerta rossa nel Bolognese.

Le condizioni meteorologiche in Romagna stanno mostrando segnali di miglioramento, con le precipitazioni che si sono attenuate e non sono previste piogge significative per la giornata odierna. Tuttavia, rimane attiva un'allerta meteo: fino alla mezzanotte di oggi è in vigore un'allerta rossa per criticità idrauliche, con particolare attenzione alla collina bolognese-romagnola.

Domani, lunedì 21 ottobre, l'allerta sarà arancione sulla bassa collina e la pianura romagnola, mentre si potranno verificare difficoltà di deflusso di fiumi e canali verso il mare a causa dell'elevato livello del mare lungo la Riviera. Nel frattempo, in Emilia, l'allerta rossa riguarda ancora diverse aree, tra cui le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, con il rischio di propagazione delle piene nei fiumi principali. Il Centro operativo regionale (COR) continua a monitorare la situazione h24.



Particolarmente colpita la zona di Bellaria-Igea Marina, dove il maltempo ha causato allagamenti diffusi. Tre famiglie sarebbero state costrette a lasciare le proprie abitazioni dopo che l'acqua ha invaso scantinati e piani terra, provocando il blackout degli impianti elettrici.

Alta Valmarecchia: esondazioni e interventi dei volontari

Anche la zona dell'Alta Valmarecchia avrebbe visto esondazioni nei territori di Talamello e Petrella, frazione di Sant'Agata Feltria, con fossati che avrebbero invaso le strade.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: