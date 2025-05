Tenta di rubare in un panificio a Rimini: arrestato 35enne in flagranza di reato

Nel pomeriggio dell’8 maggio, i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno arrestato un uomo di 35 anni, disoccupato e residente in provincia, sorpreso in flagranza di reato mentre stava tentando di compiere un furto aggravato ai danni di un panificio nel quartiere Flaminio. L’uomo, dopo aver forzato una finestra del forno, stava cercando di introdursi nei locali dell’attività artigiana.

Il suo piano, però, è stato interrotto dal rapido intervento dei militari dell’Arma, che lo hanno bloccato prima che potesse portare a termine il furto. Dopo l’arresto, il trentacinquenne è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del processo per direttissima, fissato per la mattinata odierna presso il Tribunale di Rimini.