Tentata cessione Bsm, Tribunale: "Approfondimenti per reati di amministrazione infedele, corruzione privata e riciclaggio".

Emergono nuovi dettagli sul caso della cessione mancata di Banca di San Marino. Sono in corso gli approfondimenti per i reati di amministrazione infedele, corruzione privata e riciclaggio. Lo rende noto il Tribunale tramite una nota in cui si parla di "alcune misure cautelari personali, confermate dal giudice del riesame", insieme a "vari provvedimenti di sequestro probatorio e preventivo".

Le indagini, dunque, proseguono per ricostruire i fatti. Massimo riserbo sulla vicenda, vista la fase istruttoria in atto. L'autorità giudiziaria ha ricevuto la notizia di reato dall'Agenzia di informazione finanziaria. Nelle scorse ore le rassicurazioni di Banca Centrale. La presidente Catia Tomasetti puntualizza: "Nessun rischio per Banca di San Marino, il sistema è solido". Per Tomasetti è positivo proprio il fatto di non aver autorizzato l'operazione di cessione.

