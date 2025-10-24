GIUDIZIARIA Tentata cessione quote Banca di San Marino, due persone in carcere Come riporta l'Ansa ci sarebbe anche un terzo indagato, ai domiciliari. Si indaga su una presunta tangente da 1 milione di euro erogata per "facilitare" l'acquisizione da parte di un fondo estero

Tentata cessione quote Banca di San Marino, due persone in carcere.

La tentata acquisizione del pacchetto di maggioranza di Banca di San Marino da parte dell'investitore bulgaro avrà anche risvolti giudiziari. In base a quanto si apprende, due persone sono in carcere, una delle quali sicuramente legata al precedente CdA dell'Ente Cassa di Faetano, fondazione della banca. Secondo l'Ansa si tratta di marito e moglie, lui commercialista e membro del decaduto Cda dell'Ente proprietario della Banca di San Marino. Ci sarebbe anche un terzo indagato, ai domiciliari, che avrebbe avuto ruolo di sindaco revisore.

Come riporta la principale agenzia di stampa italiana, l'indagine è coordinata dal commissario della legge Francesco Santoni e riguarderebbe una tangente da un milione di euro erogata per "facilitare" l'acquisizione da parte di un fondo estero e versata in due tranche da 500 mila euro. Oggi in Tribunale si starebbero tenendo gli interrogatori di garanzia degli indagati.



Intanto Banca centrale, Ente Cassa di Faetano, Banca di San Marino assicurano che la decisione di Banca centrale "non incide in alcun modo sull’operatività di Banca di San Marino".

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: