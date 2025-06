Tentata concussione: confermata in appello la condanna a 4 anni per il Giudice Buriani

In Tribunale la lettura di due sentenze d'appello. Confermata per il Commissario della Legge Alberto Buriani – accusato di tentata concussione, abuso di autorità e rivelazione del segreto d’ufficio - la condanna a 4 anni di reclusione, 5 anni di interdizione e il risarcimento alle parti civili, tra cui Banca Centrale, per almeno 118mila euro.

Confermata anche la condanna, per tentata concussione, del coimputato Simone Celli, ex segretario alle finanze, ad un anno di prigionia – con pena sospesa – e 2 anni di interdizione dai pubblici uffici.

Il Giudice d'appello Renato Giuseppe Bricchetti ha invece parzialmente riformato la sentenza di primo grado del processo in cui erano imputati l'avvocato Michele Santonastaso e la società Le Printemp. L'accusa era di aver riciclato denaro della camorra. Dichiarata la prescrizione del reato ma è stata confermata la confisca di circa 1 milione e 800mila euro.