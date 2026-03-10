Tentata rapina alla filiale Carisp di Gualdicciolo

Una tentata rapina si è verificata nel pomeriggio di oggi alla filiale della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino di Gualdicciolo, situata sul confine di Stato.

Secondo le prime ricostruzioni, alle 16:06, come mostrano le telecamere di sorveglianza, due persone con il volto coperto,una con un casco integrale e l'altra con un passamontagna, hanno tentato un assalto alla filiale, provando a forzare una porta di sicurezza con un piede di porco; il personale della banca ha reagito con grande prontezza, bloccando la porta dall’interno.

Dopo alcuni minuti di tentativi e un vero e proprio braccio di ferro con i dipendenti, i due hanno rinunciato e sono fuggiti a bordo di uno scooter, probabilmente verso l’Italia. Le forze dell’ordine sammarinesi sono intervenute subito e stanno indagando sull’accaduto. Hanno perlustrato i dintorni alla ricerca di indizi.

Nessuno è rimasto ferito e ai dipendenti viene riconosciuto il merito di aver evitato che la rapina andasse a segno.

La stessa Cassa di Risparmio, nel luglio 2025, era stata protagonista di un altro evento simile, quando dei ladri avevano fatto saltare il bancomat. Erano esplosi anche colpi di arma da fuoco, a scopo intimidatorio, da parte del vigilante intervenuto, dopo i quali i rapinatori si erano dileguati.











