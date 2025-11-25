Tentate truffe a San Marino: si fingono Carabinieri per chiedere denaro, gioielli e valori Nessun colpo andato a segno ma la Gendarmeria raccomanda prudenza: "le forze di polizia mai chiedono denaro o valori come garanzia per i pagamenti"

Tentate truffe a San Marino: si fingono Carabinieri per chiedere denaro, gioielli e valori.

Negli ultimi giorni la Centrale Operativa Interforze e diverse Brigate della Gendarmeria hanno raccolto segnalazioni riguardanti tentativi di truffa telefonica ai danni di residenti della Repubblica di San Marino. Gli episodi segnalati rientrano nel metodo del cosiddetto “finto carabiniere o maresciallo”, una tecnica ormai diffusa in molti Paesi, che sfrutta la credibilità delle forze dell’ordine per ingannare le vittime.

Secondo quanto riporta la Gendarmeria i truffatori – uomini e donne – si presentano telefonicamente come appartenenti alle forze di polizia, sostenendo l’esistenza di presunti problemi legali o situazioni d’urgenza che richiederebbero il pagamento immediato di somme di denaro o la consegna di gioielli e valori. La dinamica del raggiro, spiegano gli investigatori, prevede che una persona tenga la vittima al telefono anche per lunghi periodi, impedendo che possa chiedere aiuto o confrontarsi con familiari o vicini, mentre altri complici si presentano direttamente alla porta di casa per ritirare il denaro o gli oggetti di valore.

La Gendarmeria precisa tuttavia che, allo stato attuale, nessuno di questi tentativi è andato a buon fine, grazie alla prudenza dei cittadini coinvolti.

Di fronte a questo fenomeno il corpo invita la popolazione alla massima attenzione, ribadendo un principio fondamentale: le forze di polizia non chiedono mai denaro, gioielli o altri beni come garanzia o pagamento per contravvenzioni, cauzioni, risarcimenti o qualunque altra motivazione. Inoltre, nessun operatore può presentarsi a domicilio per ritirare o sequestrare valori senza che siano state avviate regolari procedure presso gli uffici di polizia, sempre alla presenza di un legale di fiducia o d’ufficio.

L’allerta riguarda in particolare le persone anziane, considerate le più esposte a questo genere di truffe. L'invito della Gendarmeria è a non far entrare estranei nelle abitazioni, interagire preferibilmente tramite citofono o dalle finestre e mantenere chiusi cancelli e accessi. In caso di dubbio, è consigliabile chiedere aiuto a un vicino o richiedere l’intervento di una pattuglia.

Per qualsiasi situazione sospetta la Centrale Operativa Interforze è sempre reperibile ai numeri di emergenza: 112, 113 e 888888.

