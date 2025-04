Tentativo di frode informatica ai danni di aziende sammarinesi: alterate fatture via e-mail

La Gendarmeria segnala un tentativo di frode informatica ai danni di clienti di aziende sammarinesi. In un caso denunciato, è stato rilevato un accesso non autorizzato ai sistemi di posta elettronica di una società. Gli hacker hanno sottratto una fattura già inviata a un cliente, alterandone il contenuto e modificando l’IBAN con uno riferito a un istituto di credito portoghese. La fattura contraffatta è poi stata rimandata al cliente come se provenisse direttamente dall'azienda. Le forze dell’ordine invitano a prestare massima attenzione, verificando sempre le coordinate bancarie prima di effettuare pagamenti.