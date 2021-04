Tentato furto a Rimini, arrestato 29enne sammarinese

Un 29enne di San Marino e un uomo di 31 anni, riminese, sono stati arrestati ieri con l'accusa di tentato furto. Sono stati scoperti mentre erano all’interno di un hotel, attualmente chiuso, di via Lagomaggio. A chiamare la Polizia un uomo che aveva visto due soggetti infrangere il vetro della porta con una spranga di metallo ed introdursi nell'edificio.









Giunti al primo piano, gli agenti hanno visto due persone scendere le scale interne. Dopo essere stati identificati, i due si sono giustificati affermando di essere alla ricerca di un giaciglio di fortuna, in quanto senza fissa dimora, approfittando del fatto che il vetro della porta risultava già danneggiato. Una versione che non ha convinto gli uomini della Polizia.

Dai successivi accertamenti, hanno appurato che il 29enne sammarinese risultava avere a suo carico precedenti per reati contro il patrimonio e che era stato indagato più volte per invasione di terreni ed edifici. Il 31enne riminese, risultava anch’egli avere a suo carico numerosissimi precedenti e condanne per rapina, furto aggravato in abitazione, ricettazione, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, estorsione, rapina, maltrattamenti di animali ed invasione di terreni ed edifici. Sono così stati arrestati per tentato furto aggravato.