Tentato furto nella notte, ritrovata auto rubata. Sospetti in fuga nel torrente

Tra le 2:00 e le 3:00 di questa notte le pattuglie della Polizia Civile e della Gendarmeria sono intervenute a Chiesanuova e successivamente a Gualdicciolo per le ricerche di un veicolo sospetto, segnalato dopo un tentato furto.

Il mezzo è stato prima notato nei pressi di Cassa di Risparmio di Chiesanuova, poi è stato intercettato a Gualdicciolo, nei pressi della filiale di Banca di San Marino fermo con le luci accese e senza occupanti a bordo. Le verifiche hanno evidenziato che era stato rubato nella stessa notte in territorio italiano.

Durante le verifiche, gli agenti hanno udito rumori riconducibili a persone in fuga nel torrente dietro all'immobile, senza tuttavia riuscire a individuarle. Nella zona è stato rinvenuto anche un estintore abbandonato. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e affidato agli investigatori per i rilievi del caso. Le indagini sono tuttora in corso per risalire agli autori del tentato furto.







