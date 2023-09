Terremoto: forte scossa a Marradi, magnitudo 4.8. Avvertita anche in Romagna

Un terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito questa mattina alle 5:10 il Comune di Marradi, in provincia di Firenze: lo riporta sul suo sito l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L'epicentro del sisma è stato localizzato a 3 km a sud-ovest di Marradi. Gente in strada a Marradi per lo spavento, ma al momento non risultano danni a persone e cose. La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente in varie zone della vicina Romagna colpita dall'alluvione di maggio, in particolari nelle zone interne delle province di Forli-Cesena e Ravenna. Il sisma, secondo l'Ingv, è stato seguito da almeno nove scosse di assestamento nei successivi 35 minuti circa. La più forte di queste scosse ha fatto segnare una magnitudo di 2.8, con ipocentro a 7 km di profondità, ed è avvenuta a 4 km a ovest di Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena, a circa 10 km in linea d'aria da Marradi. "Sono in corso le verifiche su eventuali danni da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile", scrive la stessa Protezione Civile, intanto il sindaco di Marradi ha chiuso le scuole in via precauzionale.