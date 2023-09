TOSCANA Terremoto: forte scossa sull'Appennino. Decine le richieste di intervento [fotogallery] Avvertita anche in Romagna e a San Marino. Danni nel forlivese, crepe nelle case, informano i Vigili del Fuoco Forlì Cesena

Un terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito questa mattina alle 5.10 la zona del Mugello, in provincia di Firenze. Epicentro a 3 km a sud-ovest del comune di Marradi. Poi alcune repliche, la più forte 2.9. Gente in strada per lo spavento, ma non risultano danni a persone e cose. La scossa è stata avvertita distintamente in varie zone della vicina Romagna, in particolare nelle zone interne delle province di Forli-Cesena. Brusco risveglio anche a San Marino, con diversi cittadini che hanno avvertito la terra tremare per pochi secondi.

Il sisma, secondo l'Ingv, è stato seguito da oltre 55 scosse registrate nella zona. Verifiche di edifici da parte dei vigili del fuoco in corso a Marradi, Borgo San Lorenzo e Palazzuolo sul Senio. Maggiori criticità nel Forlivese: squadre Vvf al lavoro per sopralluoghi tecnici a Tredozio, Modigliana e Rocca San Casciano. Scuole chiuse a Marradi e sull'Appennino forlivese. Ma aperte a Forlì, dove nel pomeriggio è atteso il presidente della Repubblica Mattarella per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Tornata regolare la circolazione Av Firenze-Bologna.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: