CRONACA Terribile incidente a Ventoso di Verucchio, sempre in prognosi riservata la 21enne sammarinese La giovane si trova in rianimazione al Bufalini di Cesena. Fra i primi a intervenire, una anestesista fuori servizio che le ha praticato il massaggio cardiaco, poi supportata dai soccorsi da San Marino

Lotta per la vita una giovane sammarinese che, nel pomeriggio di domenica, è caduta rovinosamente con la sua moto, in zona Ventoso di Verucchio, a circa due chilometri dal confine. Erano circa le 16 quando la ragazza, 21enne, ha perso il controllo del suo motard 125, sbattendo probabilmente contro un ostacolo fisso a bordo strada e perdendo subito conoscenza. La sammarinese stava viaggiando in direzione Cantelli e avrebbe fatto tutto da sola.

I passanti hanno subito allertato i soccorsi. Fra i primi a intervenire, una anestesista italiana fuori servizio che ha accertato l'arresto cardiaco della giovane e ha iniziato a praticare il massaggio in attesa dell'arrivo del 118 di Marino, anche se fuori dal territorio della Repubblica. I sanitari hanno constatato un forte trauma toracico.

Vista la gravità della situazione, la giovane, una volta rianimata, è stata trasportata con l'elisoccorso, all'ospedale “Bufalini” di Cesena, dove si trova nel reparto di Terapia intensiva, con prognosi riservata. Sul posto, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, la Polizia locale di Santarcangelo di Romagna.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: