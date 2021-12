Terribile incidente sulla Sottomontana: morti due giovani di 18 anni

Erano poco più che maggiorenni i due giovani che ieri notte hanno perso la vita in un incidente d'auto sulla Sottomontana. Si chiamavano Daniele Volanti ed Elly Mattiuzzo, entrambi di 18 anni, residenti in Italia. Ieri sera, un quarto d'ora prima delle 22, l'impatto tra la loro Fiat 500, guidata dal giovane, e una Golf che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Il lungo rettilineo poi la semicurva verso destra, l'auto sbanda, invade l'altra corsia, sbatte sul muretto di protezione e lo scontro.

Poi l'ultima corsa in ospedale dove però i sanitari non hanno potuto far altro che constatare i due decessi. Due giovani vite interrotte. Elly Mattiuzzo aveva un legame con San Marino: suo padre vive infatti in Repubblica. Sul posto la Polizia Civile, con la squadra antincendio che ha estratto i corpi. Alla guida della Golf c'era un altro ragazzo, un sammarinese del 2002, che si è trovato davanti l'altra auto. Per lui cinque giorni di prognosi. Coinvolta anche una Bmw che si è scontrata con gli altri due veicoli ma senza conseguenze per il conducente: un giovane sammarinese.

In corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica. Sul posto, ieri notte, anche il Commissario della Legge Elisa Beccari. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni, fino alle 5 del mattino. Una tragedia che ha toccato la comunità. E sui social si è riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare lungo la Sottomontana. Solo lo scorso weekend un altro incidente mortale, a Riccione: a perdere la vita un ragazzo di Cattolica che avrebbe compiuto 19 anni a febbraio.

