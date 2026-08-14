CYBERSICUREZZA Tim San Marino lancia l'allarme: "Attenzione alle truffe!" Ignoti stanno inviando finte mail che sembrano provenire da un account ufficiale ma che in realtà sono esterne. All'interno un link per resettare la password. La società: "Non cliccate e ignorate questa email"

Tim San Marino lancia l'allarme: "Attenzione alle truffe!".

Tim San Marino lancia l'allarme per una truffa con il proprio nome. "Stanno arrivando molte email di spam - scrive l'azienda sui propri social - che sembrano provenire da un nostro account ("TIM San Marino Webmail"), ma in realtà sono originate da un indirizzo email che nulla ha a che vedere con noi (lo si può verificare andando a visualizzare l'effettivo indirizzo mittente)".

Nell'email viene chiesto di cliccare su un link per modificare la propria password scaduta. Tim ricorda che "è importante non cliccare sul link e ignorare questa email" e che la società "non invia mai email contenti link da cliccare" in quanto tutte le operazioni che riguardano l'abbonamento possono essere effettuate dall'Area Clienti tramite login.

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