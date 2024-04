CRACK BANCA CIS Titoli Demeter e liquidazione illegittima Asset: sentenza a luglio o settembre Una quarantina i testimoni che devono ancora essere sentiti. Domani altra udienza

Nuova udienza fiume per il processo della galassia Banca Cis in cui si ipotizzano i reati di amministrazione infedele, rivelazione di segreto d'ufficio, abuso di autorità e bancarotta, per i quali sono sotto accusa a vario titolo il finanziere Francesco Confuorti, l'ex direttore e amministratore delegato Daniele Guidi e l'ex direttore generale di Banca Centrale Lorenzo Savorelli, insieme ad altri nove imputati. Il primo ad essere sentito come testimone, in mattinata, il consulente di Banca Centrale – costituita parte civile nel procedimento - Piero Aicardi. A proposito dell'operazione dei titoli Demeter – che è uno dei principali capi di imputazione - ha dichiarato che ha generato a Bcsm un danno di circa 2 milioni e 300mila euro.

A seguire la deposizione di Daniela Mina, già membro del collegio sindacale di Asset Banca. Ha riferito che l'organismo sollecitò l'allora commissario provvisorio Mirella Sommella affinché convocasse l'assemblea dei soci della banca per l'eventuale ricapitalizzazione ma la richiesta non sortì alcun risultato e poco dopo arrivò la liquidazione coatta amministrativa, che successivamente venne dichiarata illegittima. Anche il commissario liquidatore di Asset Banca Roberto Venturini – che tra l'altro figura tra gli imputati – si sentì dire dagli allora vertici di Banca Centrale che non era opportuno convocare l'assemblea dei soci della banca. Lo ha riferito rispondendo ad una sola domanda specifica postagli dal giudice Vico Valentini.

Ascoltato oggi anche l'altro commissario liquidatore Fabio Pignataro e altri due testimoni: una quarantina, però, quelli devono ancora essere sentiti prima della sentenza di primo grado che potrebbe arrivare ai primi di luglio, nonostante il periodo di ferie giudiziarie, oppure a settembre.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: