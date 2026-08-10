Torna al San Marino Outlet dopo il primo colpo: arrestato dalla Gendarmeria

Arrestato dalla Gendarmeria un 41enne di nazionalità rumena, ritenuto responsabile di furti aggravati e continuati ai danni di attività commerciali del San Marino Outlet. L’uomo è stato fermato nella giornata di lunedì dopo essere tornato all’interno del centro commerciale, dove avrebbe appena sottratto sei confezioni di profumi di marca per un valore complessivo di circa 800 euro.

L’indagine era partita da un primo episodio avvenuto venerdì scorso. In quell’occasione, secondo quanto ricostruito dalla Gendarmeria, il sospettato si sarebbe impossessato di tre paia di occhiali da sole di marca, per un valore stimato in circa 600 euro, riuscendo poi ad allontanarsi. L’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza aveva però consentito agli investigatori di isolare i tratti fisionomici dell’uomo.

Quando il 41enne si è ripresentato al San Marino Outlet, è stato riconosciuto dal personale della sicurezza interna, che ha immediatamente allertato la Centrale Operativa Interforze. Una pattuglia del Reparto di Pronto Intervento è quindi intervenuta sul posto, bloccandolo prima che riuscisse a dileguarsi.

La refurtiva appena sottratta è stata recuperata all’interno di una busta da shopping di carta che, riferisce la Gendarmeria, era stata appositamente schermata per eludere i sistemi antitaccheggio. Condotto alla Brigata di Serravalle, l’uomo è stato sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici e a formale interrogatorio con le garanzie previste dalla legge, quindi dichiarato in stato di arresto.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato trasferito al Carcere dei Cappuccini, dove resta a disposizione del Magistrato Inquirente per la convalida del provvedimento. La merce recuperata sarà restituita ai legittimi proprietari.







