INCIDENTE Torraccia: aereo fuori pista durante l'atterraggio, praticamente illesi pilota e istruttore Una delle due persone a bordo avrebbe riportato solo lievi ferite. Tra le probabili cause: vento o errore nell'atterraggio. Approfondimenti in corso

Poteva andare molto peggio per le persone a bordo del piccolo aereo andato fuori pista all'aviosuperficie di Torraccia. Praticamente illesi il pilota e il passeggero finiti in mezzo alla vegetazione poco più avanti. E' avvenuto in tarda mattinata.

Si trattava di un'esercitazione di volo. L'aeromobile, un monomotore a due posti della scuola Eagles Aviation Academy di Fano e con a bordo un allievo e un istruttore, stava atterrando a San Marino quando, probabilmente a causa di una raffica di vento, il pilota non è riuscito ad atterrare in sicurezza. A nulla sarebbero valse le manovre per risolvere la situazione. Alla fine, l'aereo si è infilato nel boschetto nelle vicinanze.

Sul posto la Polizia Civile con la Squadra antincendio, insieme ai sanitari. L'aereo è distrutto, ma pilota e passeggero non hanno riportato alcun danno fisico e sono riusciti a uscire dal mezzo. Per uno dei due, pare, solo lievi ferite. In corso gli accertamenti per fare luce sull'esatta dinamica dell'incidente che, in gergo tecnico, viene chiamato “incivolo”. Le cause più probabili, spiegano gli addetti ai lavori, sono il vento o un errore nella manovra di atterraggio. Ma a stabilirlo saranno le autorità preposte. L'Aeroclub assicura che le condizioni meteo erano adatte alle operazioni di volo.

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