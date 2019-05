Tra domani e mercoledì l'autopsia sul corpo di India Muccioli

Indagini in corso

Disposta dalla magistratura l'autopsia sul corpo di India Muccioli, 18 anni appena, figlia di Andrea e nipote di Vincenzo, fondatore della comunità di San Patrignano. Proprio nell'appartamento che era del nonno, nella centralissima via Isotta degli Atti, a Rimini, nel primo pomeriggio di ieri è stato trovato il corpo senza vita della giovane, che frequentava l'ultimo anno del liceo Artistico.

Gli investigatori della Squadra Mobile della questura escludono la presenza di terzi e l'ipotesi è che la ragazza sia morta in seguito ad esalazioni di monossido di carbonio di una stufa con braciere, accesa per riscaldare l'appartamento, dove non viveva nessuno, e dove la ragazzina aveva dato una festa sabato sera. È stato il padre, che non riusciva a contattarla al cellulare, a trovarla distesa sul divano, priva di vita. Sconvolto, Andrea Muccioli ha chiamato i soccorsi ma il medico nulla ha potuto se non dichiarare il decesso. L'autopsia sul corpo di India sarà eseguita dal dottor Mauro Pesaresi, tra domani e mercoledì.