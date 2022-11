Traffico di anabolizzanti: il commerciante 36enne lascia l'ospedale

Il commerciante sammarinese arrestato la scorsa settimana per traffico di anabolizzanti e steroidi, ha lasciato l'Ospedale di Stato, dove era ricoverato da qualche giorno per problemi di salute, come riporta l'"Informazione". Il 36enne sarebbe stato scarcerato per la sua condizione, incompatibile con il regime carcerario. Per lui l'ipotesi di reato è di ”attentato alla salute pubblica mediante la fabbricazione, corruzione, adulterazione, messa in circolazione di sostanze alimentari o medicinali”.

