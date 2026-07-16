OMICIDIO Tragedia a Coriano: "Ho ucciso la mia ex" Mario Bonifazi ha allertato le forze dell'ordine dopo aver aggredito la ex moglie Tania Sperindio

Tragedia a Coriano: "Ho ucciso la mia ex".

Nella serata di ieri Tania Sperindio, 62 anni, è stata trovata senza vita all'interno della villetta dove abitava a Mulazzano di Coriano in via Agello. Ad allertare le forze dell'ordine l'ex marito della donna, Mario Bonifazi, che ha atteso l'arrivo dei carabinieri ai quali avrebbe ammesso l'omicidio. I Carabinieri, arrivati sul posto, hanno trovato Bonifazi accanto al corpo senza vita della vittima. La donna avrebbe una profonda ferita alla testa compatibile, secondo le prime valutazioni investigative, con un violento colpo inferto con un corpo contundente — che potrebbe essere un martello, una mazza o un altro oggetto di notevoli dimensioni — ma saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire con esattezza l'arma utilizzata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Coriano e Riccione. L'uomo è stato condotto in caserma per l'interrogatorio di convalida del fermo.

Restano ancora molti punti da chiarire: gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l'esatta sequenza dell'aggressione e il contesto in cui è maturato il delitto. Dalle prime informazioni raccolte, dopo la separazione Tania si sarebbe trasferita altrove mentre Bonifazi avrebbe continuato a vivere nella casa di Agello; i due, pur non stando più insieme, avrebbero continuato a vedersi. La coppia aveva due figli. Nelle prossime ore il 71enne sarà ascoltato dagli inquirenti. L'appartamento è stato posto sotto sequestro.

Secondo quanto riporta l'Ansa, la coppia era separata da tre anni, divorziata da uno e gestiva un negozio di fiori a Riccione. Non risulterebbero pregresse denunce sporte dalla donna. Chiamato dai carabinieri anche il figlio della coppia che vive non lontano, mentre la figlia sta rientrando dall'estero.

[Banner_Google_ADS]















I più letti della settimana: