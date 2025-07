Tragedia a Rimini, muore 49enne dopo un incidente in scooter

Un uomo di 49 anni, Domenico Fabiano, originario di Cerignola e residente a Rimini, ha perso la vita la notte scorsa dopo un grave incidente in scooter avvenuto in via XXIII Settembre 1845. Il centauro ha perso il controllo del mezzo, cadendo violentemente sull’asfalto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasferimento d’urgenza all’ospedale Infermi, le ferite riportate si sono rivelate fatali: l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, Fabiano stava percorrendo la strada in direzione della zona fieristica quando avrebbe sbandato autonomamente, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto sono intervenuti vigili urbani, Polizia di Stato e un’ambulanza del 118. Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.