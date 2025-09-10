SAN MARINO Tragedia al Passo delle Streghe, morto 38enne del Ferrarese: recuperato il corpo all’alba L’uomo, originario di Bondeno, è precipitato ieri pomeriggio. Alle ricerche hanno partecipato oltre 20 soccorritori con droni, elicottero e Soccorso Alpino.

Era originario di Bondeno, in provincia di Ferrara, il 38enne morto ieri dopo essere precipitato dal Passo delle Streghe. Il corpo senza vita è stato recuperato dopo le 5 di mattina, grazie a complesse operazioni di recupero che hanno coinvolto soccorritori da San Marino e e Italia.

A dare l'allarme due turiste, ieri, attorno alle 15. Stavano visitando la Prima Torre quando hanno raccontato all'addetto alla biglietteria di aver visto una persona precipitare nel vuoto. Hanno utilizzato il verbo “jump” (saltare) per spiegarsi.

Subito è scattato l'allarme, con oltre 20 persone impegnate nelle operazioni di recupero. Le forze dell'ordine hanno anche cercato di rintracciare le due turiste per una testimonianza diretta, ma senza successo.

Difficile individuare il corpo dell'uomo: sul posto la Polizia Civile Sezione Antincendio, la Gendarmeria, il 118 e i Vigili del Fuoco di Rimini con due automezzi. Utilizzati anche un drone e un elicottero con una termocamera per scansionare la rupe e cercare punti di calore.

Dopo circa un'ora di volo è stato individuato il corpo: l'uomo aveva uno zaino colorato. È stato così possibile recuperarlo. Coinvolto il Soccorso Alpino.

È il terzo caso di caduta dalla rupe da inizio anno: un'escursionista precipitata rientrando da un'arrampicata, un ragazzo caduto nel vuoto vicino alla Terza Torre e il caso di ieri.

Nel pomeriggio sono arrivate le condoglianze della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e il ringraziamento a tutti i soccorritori per il proprio lavoro.

Foto Gallery Foto del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna - CNSAS

