Tragedia al Passo delle Streghe: precipita una persona dalle mura

Sarebbero state due turiste in visita alla Prima Torre a dare l'allarme, intorno alle 15 al bigliettaio, dicendo in inglese di aver visto una persona "precipitare nel vuoto". Avrebbero usato il verbo "jump", che significa saltare. Le forze dell'ordine hanno cercato di rintracciarle per una testimonianza diretta ma non è stato possibile individuarle.

La dinamica è ancora in fase di accertamento ma è subito partita la macchina dei soccorsi con un imponente dispiegamento di forze congiunto tra Italia e San Marino: sul posto la Polizia Civile Sezione Antincendio, la Gendarmeria, i Vigili del Fuoco di Rimini con 13 unità e due automezzi. Secondo le prime ricostruzioni la persona sembra essere precipitata da un merlo della cinta muraria tra la Prima Torre e il Passo delle Streghe.

Prima una ricognizione dell'area con il drone della Gendarmeria, poi si è alzato in volo anche l'elicottero dei Vigili de Fuoco di Bologna che ha scansionato la rupe con la termocamera per verificare possibili punti di calore.

Un'ora circa di volo sopra il Passo delle Streghe ha consentito di individuare la posizione del corpo, grazie anche allo presenza di uno zaino colorato.

Dopo una sosta per una riunione operativa a Torraccia sono iniziate le attività di recupero della salma con tre uomini specializzati dei Vigili del Fuoco in cordata, purtroppo senza esito. Una operazione non facile vista la zona impervia e il calare della luce. In arrivo il Soccorso Alpino.

Allertato il magistrato competente. Nelle prossime ore si attende l'identificazione della persona. È il terzo caso dall'inizio dell'anno: una escursionista che rientrava da una arrampicata era è precipitata per 40 metri ed un ragazzo, invece, caduto nel vuoto nei pressi della Terza Torre.







