Tragedia durante un’escursione: sammarinese muore per un malore nei boschi di Maiolo

Una tranquilla camminata domenicale si è trasformata in tragedia ieri mattina, domenica 18 maggio, nei boschi di Maiolo, nei pressi di Novafeltria. Ne danno notizia i siti del riminese. Un uomo di circa sessant’anni, residente a San Marino, ha perso la vita dopo aver accusato un malore improvviso durante un’escursione organizzata.

Il gruppo, composto da una decina di persone, era partito intorno alle 9 dalla località Avamposto per una “camminata esperienziale” verso la Rocca di Maiolo, con pause previste per godere del silenzio e del paesaggio. Poco dopo le 10, in un tratto pianeggiante del bosco, l’uomo si è improvvisamente accasciato.

I compagni hanno immediatamente allertato i soccorsi e iniziato il massaggio cardiaco, seguendo le indicazioni degli operatori del 118 in videochiamata. All’arrivo dell’automedica, i sanitari hanno tentato manovre di rianimazione per diversi minuti, ma purtroppo l’uomo era già deceduto. L’elisoccorso, inizialmente mobilitato, è stato fatto rientrare. La comitiva, sconvolta, è tornata a valle profondamente colpita da una perdita tanto improvvisa quanto drammatica.