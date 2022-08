CERVIA Tragedia nella notte, muoiono 3 persone a Pinarella. Forse un salto di corsia [fotogallery] Una quarta vittima, sul litorale Ravennate: 78enne travolto verso le 8.30

Le tre vittime dell'incidente di questa notte a Pinarella di Cervia sono una 55enne di Punta Marina Terme e una 52enne di Lido Adriano, sempre sul litorale ravennate, oltre a un 39enne di Forlì che viaggiava su uno scooter. Le due donne viaggiavano invece su una Panda ribaltatasi dopo uno scontro frontale su un tratto di rettilineo di via Bollana con una Mercedes. Dietro all'utilitaria in quel momento c'era il 39enne: tutte le vittime sono morte sul colpo. Le tre donne ferite, una 50enne che viaggiava sull'utilitaria sempre della zona e due ragazze residenti in provincia di Brescia sulla Mercedes, si trovano in prognosi riservata al Bufalini di Cesena. Secondo i primi rilievi della Polizia locale, l'incidente potrebbe essere stato causato da un salto di corsia. Dell'accaduto è stato avvisato il pm di turno, Cristina D'Aniello. Le carcasse dei mezzi sono state poste sotto sequestro. Si è in attesa dei risultati delle analisi tossicologiche sulla conducente della Mercedes. Le salme dei defunti si trovano in obitorio a Ravenna.

C'è una quarta vittima, sul litorale Ravennate. Si tratta di un 78enne travolto verso le 8.30 da un'auto mentre sul suo scooter stava viaggiando su via dei Cosmonauti, tra Pinarella e Tagliata di Cervia. Sul posto, oltre agli operatori del 118, i carabinieri di Cervia per i rilievi del caso.

"Sono profondamente scosso da questo gravissimo incidente. Sono vicino ai familiari delle vittime. Colgo l'occasione per sensibilizzare tutti alla massima attenzione sulle strade e al rispetto delle segnaletiche e delle norme stradali". Così il sindaco di Cervia Massimo Medri sul grave incidente della scorsa notte a Pinarella di Cervia.

