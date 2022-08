CERVIA Tragedia nella notte, muoiono 3 persone in un incidente a Pinarella [fotogallery] Sindaco Cervia 'scosso e vicino a famiglie'

Un impatto terribile, che non ha lasciato scampo a 3 persone è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Coinvolte due vetture e un maxiscooter, come riporta Ravenna Today. L'incidente è avvenuto a Pinarella di Cervia, sulla strada che dal mare porta verso Cesena, tra via Bollana all'incrocio con via Garaffona, a pochi minuti dall'una di notte. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Cervia si sono scontrati tre mezzi: una Mercedes, una Fiat Panda e uno scooterone. L'impatto è stato violentissimo, con tre morti e tre feriti. A perdere la vita sono state due donne, di 62 e 52 anni, decedute a bordo dell'utilitaria, insieme al 39enne a bordo dello scooter. La terza persona, sempre una donna, 55enne, a bordo della Panda è stata ricoverata in codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. Dove sono giunte anche le due giovani occupanti della Mercedes, di 24 e 25 anni. Sul posto 3 ambulanze e 2 automedicalizzate. Con loro anche i Vigili del fuoco per estrarre i feriti e le vittime dalle lamiere contorte delle auto.

"Sono profondamente scosso da questo gravissimo incidente. Sono vicino ai familiari delle vittime. Colgo l'occasione per sensibilizzare tutti alla massima attenzione sulle strade e al rispetto delle segnaletiche e delle norme stradali". Così il sindaco di Cervia Massimo Medri sul grave incidente della scorsa notte a Pinarella di Cervia.

