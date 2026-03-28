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Tragedia sfiorata a Valdragone: camion si 'sfrena' e finisce contro un edificio

Il mezzo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe attraversato la strada principale travolgendo un’auto parcheggiata prima dell’impatto

di Filippo Mariotti
28 mar 2026

Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia. Nel tardo pomeriggio di sabato, a Valdragone, un camion – pare fermo all’interno di un cantiere – per cause ancora in fase di accertamento si è 'sfrenato', terminando la corsa contro la sede dell’Ufficio acquisti, servizi generali e logistica in via Castellonchio.

La dinamica è ancora da chiarire ma, secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante avrebbe attraversato senza conducente via Ordelaffi. Prima dell’impatto contro la parete esterna dell’edificio, il camion ha travolto una Fiat Panda parcheggiata davanti all’ufficio.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie delle forze dell’ordine, tra cui la Squadra antincendio della Polizia civile, a causa del pericolo di incendio legato alla fuoriuscita di carburante.



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