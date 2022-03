Tragico gesto all'origine dell'incendio al confine di Faetano

Una tragico gesto all'origine delle fiamme che si sono sviluppate in una abitazione di via Mandrio di Sotto, nelle quali ha perso la vita un uomo, affetto da patologie pregresse. L'incendio si è sviluppato in una sorta di capanno, con all'interno alcune bombole a gas, al fianco della casa, nella quale viveva. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Rimini e i Carabinieri di Riccione che hanno ricostruito l'accaduto. In ausilio anche la Polizia Civile sammarinese e la Gendarmeria, ma senza intervenire.

Tra le fiamme i soccorritori hanno ritrovato il corpo carbonizzato del proprietario del capanno, un 47enne, dipendente della Ceramica Del Conca. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto il medico legale per constatare il decesso.