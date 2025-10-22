RICCIONE Tragico incendio in un appartamento di Viale Ceccarini: muore una donna di 67 anni Divampato poco prima di mezzogiorno da un appartamento al quinto piano: vigili del fuoco al lavoro per ispezionare tutti i locali. Due persone prese in cura dai sanitari del 118

Un violento incendio si è sviluppato nellla tarda mattinata di oggi, nel centralissimo Viale Ceccarini, a Riccione. Le fiamme sono divampate al quinto ed ultimo piano del palazzo, proprio sopra il noto ristorante Canasta. Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, con autobotti e autoscala, insieme a un’ambulanza del 118 e ai Carabinieri.

All’interno dell’appartamento è stata soccorsa una donna, purtroppo deceduta poco dopo. Si tratta di una 67enne di origini milanesi, la cui morte sarebbe stata causata da asfissia per troppo fumo. L’appartamento, stando ai primi accertamenti, era pieno di mobilio, accessori e oggetti vari che potrebbero avere contribuito a far divampare l’incendio di natura accidentale. L'ipotesi al momento più plausibile è che a causare il rogo sarebbe stato un mozzicone di sigaretta. Altre due persone sarebbero rimaste intossicate dal fumo e trasportate all’ospedale per accertamenti. La palazzina è stata evacuata, gli altri appartamenti non hanno comunque subito danni significativi.

"A nome mio e dell’intera comunità riccionese – ha dichiarato la sindaca di Riccione Daniela Angelini in una nota stampa diffusa nel pomeriggio – desidero esprimere la più sentita vicinanza ai familiari e alle persone care della vittima. È un evento che ci colpisce profondamente e che addolora tutta la città".

La sindaca, che è rimasta in prossimità del luogo dell’incendio per tutta la durata dei soccorsi, e l’Amministrazione comunale hanno anche ringraziato tutti i soccorritori intervenuti con tempestività e dedizione. "Di fronte a simili tragedie, al triste epilogo a cui ci siamo dovuti rassegnare, la nostra comunità si stringe nel dolore, ma anche nella riconoscenza verso tutti coloro che, con professionalità e coraggio, hanno affrontato una situazione così difficile".



