Trasferimento ed occultamento di denaro: assolti due imprenditori di Frosinone.

Assolti due imprenditori della provincia di Frosinone, Guido Mignanelli ed Antonio Marra, che dovevano rispondere del trasferimento ed occultamento a San Marino di più di 670 mila euro. Denaro ritenuto frutto di reati quale truffa, appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta. Sono stati ritenuti non punibili perché all’epoca dei fatti non era in vigore il reato dell’autoriciclaggio.



