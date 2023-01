Trasferito a San Marino il 44enne vittima di un infortunio sul lavoro È all'Ospedale di Stato in terapia intensiva. La prognosi resta riservata

Era ricoverato in rianimazione al Bufalini di Cesena il 44enne sammarinese vittima lo scorso 10 gennaio di un infortunio sul lavoro alla ditta L.S Meccanica di Galazzano. L'uomo, M.Z., è caduto da una scala a libretto da un'altezza di circa 4 metri. I medici del pronto soccorso sammarinese dove era stato trasportato d'urgenza, ne avevano disposto il trasferimento al Bufalini a causa dei diversi traumi riportati. Ieri, mercoledì 18 gennaio, in mattinata è stato trasferito all'Ospedale di Stato di San Marino in terapia intensiva. La prognosi resta riservata.

