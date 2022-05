Trasporta uccelli di specie protette senza documentazione: denunciato sammarinese

La Polizia Statale è al lavoro per intensificare i controlli sul trasporto di animali vivi. Nel fine settimana appena trascorso, una pattuglia della Sezione di Rimini, durante i regolari controlli ha fermato un veicolo all'uscita del casello di Rimini Nord. Sul mezzo guidato da un 60enne, cittadino sammarinese sono state ritrovate delle gabbie contenenti diversi volatili di cui il conducente non aveva la documentazione per accertare la provenienza e il regolare possesso. È stato denunciato in stato di libertà per la violazione delle norme sulla protezione della fauna selvatica. Grazie al successivo intervento delle guardie venatorie, gli investigatori hanno appurato che gli uccelli appartenevano a specie selvatiche protette. I volatili sono stati affidati al centro recupero animali selvatici di Rimini, che verranno liberati dopo accertamento del veterinario.