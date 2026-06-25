Trasporti, la Polizia Civile scova Ncc abusivo

La Polizia Civile annuncia attività di controllo sui servizi di trasporto pubblico non di linea e di noleggio con conducente (NCC) esercitati sul territorio della Repubblica di San Marino. La comunicazione arriva dopo le polemiche da parte italiane su tassisti e Ncc sammarinesi che non si comporterebbero secondo le norme.

I controlli della Sezione Polizia Amministrativa e Tutela della Salute Pubblica del Corpo hanno portato a scovare un attività di noleggio con conducente abusivo da parte di un cittadino sammarinese. Il responsabile è così stato segnalato agli Uffici competenti per i provvedimenti di competenza.

La Polizia Civile coglie l'occasione per richiamare l'attenzione, soprattutto a stagione estiva avviata che vede un maggior afflusso di turisti sul Titano, "sull'obbligo che i servizi di trasporto pubblico non di linea siano esercitati esclusivamente da soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni e mediante veicoli regolarmente immatricolati e abilitati allo svolgimento di tale attività, nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti poste a garanzia della legalità, della sicurezza degli utenti e della corretta concorrenza tra gli operatori del settore".











