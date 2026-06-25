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Trasporti, la Polizia Civile scova Ncc abusivo

Dopo le polemiche degli operatori italiani, le forze dell'ordine del Titano annunciano controllo sui servizi di trasporto pubblico non di linea

25 giu 2026
Trasporti, la Polizia Civile scova Ncc abusivo

La Polizia Civile annuncia attività di controllo sui servizi di trasporto pubblico non di linea e di noleggio con conducente (NCC) esercitati sul territorio della Repubblica di San Marino. La comunicazione arriva dopo le polemiche da parte italiane su tassisti e Ncc sammarinesi che non si comporterebbero secondo le norme.

I controlli della Sezione Polizia Amministrativa e Tutela della Salute Pubblica del Corpo hanno portato a scovare un attività di noleggio con conducente abusivo da parte di un cittadino sammarinese. Il responsabile è così stato segnalato agli Uffici competenti per i provvedimenti di competenza.

La Polizia Civile coglie l'occasione per richiamare l'attenzione, soprattutto a stagione estiva avviata che vede un maggior afflusso di turisti sul Titano, "sull'obbligo che i servizi di trasporto pubblico non di linea siano esercitati esclusivamente da soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni e mediante veicoli regolarmente immatricolati e abilitati allo svolgimento di tale attività, nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti poste a garanzia della legalità, della sicurezza degli utenti e della corretta concorrenza tra gli operatori del settore".





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