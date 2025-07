Travolta dalla sua stessa auto in Strada Leontina

Una donna è rimasta gravemente ferita questa mattina sulla SP22 in zona Strada Leontina, nel Comune di San Leo.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata sul ciglio della strada per dare da bere ai suoi cani, che viaggiavano con lei in auto. Dopo essere scesa dal veicolo, la macchina – probabilmente non ben frenata – si è messa in movimento, travolgendola e schiacciandola. Le condizioni della donna sono apparse subito gravi: sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il 118 e l’elisoccorso per trasportarla d'urgenza all'Ospedale Bufalini di Cesena.

Restano da chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto.