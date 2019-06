Travolta sulle strisce pedonali, la donna rimane all'Ospedale di San Marino

Si trova ancora nel reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale di Stato di San Marino, la signora 54enne investita ieri sulla Superstrada mentre stava attraversando la strada a Borgo Maggiore, suo Castello di residenza. Non è stato quindi necessario il trasferimento all'Ospedale Bufalini di Cesena, come ipotizzato ieri, dopo l'incidente in cui la donna ha riportato un trauma cranico. I medici non hanno però sciolto la prognosi. Dopo la prima notte trascorso nel nosocomio, le sue condizioni sono stazionarie.