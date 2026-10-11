Travolti da un'auto a Fiorina, uno è in pericolo di vita

Aggiornamenti sul grave incidente stradale di ieri pomeriggio in via V Febbraio, in zona Fiorina, che ha coinvolto tre uomini, tutti italiani poco più che trentenni e a San Marino per il RallyLegend. I due ragazzi investiti sul marciapiedi si trovano al Bufalini di Cesena in rianimazione e in prognosi riservata: uno dei due si trova in gravissime condizioni e rimane in pericolo di vita, mentre l'altro si trova ora in condizioni stabili.

Il conducente del veicolo, una BMW sportiva di grossa cilindrata, è stato sottoposto ai prelievi di legge all'Ospedale di Stato e dopo essere stato ascoltato dagli agenti della Polizia Civile è stato dimesso in serata. Si tratta di un residente a Verucchio. Sul luogo dell’incidente la Polizia Civile. Sono stati raccolti gli elementi utili alle indagini e sono stati posti sotto sequestro il veicolo coinvolto e gli altri oggetti ritenuti rilevanti ai fini investigativi.







