Travolto da un furgone mentre è in monopattino sulla Statale 16: ricoverato in gravi condizioni

Grave incidente nella tarda serata di lunedì 29 giugno lungo la Statale 16, a Rimini, nel tratto all'altezza del negozio Obi, in direzione Ravenna. Un uomo che viaggiava in monopattino è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un furgone Fiat. Secondo una prima ricostruzione, il monopattino stava percorrendo la carreggiata in direzione Ravenna quando è stato colpito dallo specchietto laterale del mezzo.

L'urto lo ha raggiunto alla testa, facendolo cadere violentemente sull'asfalto. Il conducente del furgone si è fermato immediatamente per prestare soccorso e, una volta sceso dal veicolo, si è accorto dell'uomo riverso a terra. È stato lanciato l'allarme al 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza con il medico a bordo.

Le condizioni del ferito sono apparse fin da subito gravissime. Dopo le prime cure sul luogo dell'incidente, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Al momento dell'intervento il ferito era privo di documenti e la sua identità non è stata ancora accertata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Riccione, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.











