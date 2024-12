CRONACA Tribunale: assoluzione per Giovanni Valter Burani

Tribunale: assoluzione per Giovanni Valter Burani.

Sentenza al Tribunale di San Marino, giovedì 12 dicembre, per il caso che aveva come imputato Giovanni Valter Burani, figlio di Mariella Burani, da cui prese nome il celebre gruppo del settore moda. Anni fa il crac. L'uomo era accusato di aver trasferito sul Titano fondi derivanti da abuso di informazioni privilegiate. Burani è stato assolto dal commissario della legge Adriano Saldarelli perché “il fatto non sussiste”.

