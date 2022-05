Tribunale: "il fatto non sussiste", archiviata l'indagine su 8 collaboratori

Il Tribunale sammarinese archivia la posizione degli otto collaboratori del quotidiano "La Serenissima", perché "il fatto non sussiste". Finisce così la vicenda giudiziaria partita dall'esposto di un Segretario di Stato che aveva innescato un ampio dibattito a difesa della libertà di stampa e di opinione, ma anche del rispetto delle regole della professione. Il fascicolo, in mano al giudice Battaglino, ipotizzava l'esercizio abusivo della professione. Il Quotidiano è stato comunque sanzionato per una violazione amministrativa.