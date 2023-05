Tribunale: Parti Civili all'attacco nel processo che vede imputati Alberto Buriani e Antonella Volpinari

Nel corso di una delle udienze un Avvocato di parte civile ha sottolineato come all'epoca dei fatti Buriani godesse di “estrema fiducia” in Tribunale. Lo scenario è nel frattempo mutato radicalmente. Tanto burrascosa quella fase, quanto complesso l'epilogo giudiziario. 3 i procedimenti in fase dibattimentale che vedono alla sbarra il Commissario della Legge, ora sospeso. All'attenzione oggi del Giudice Saldarelli due di questi processi; ormai all'ultimo miglio. Come quello che vede imputata, insieme ad Alberto Buriani, la collega Antonella Volpinari. Nota la teoria accusatoria: avere arbitrariamente indagato in pool, nel procedimento per presunta amministrazione infedele a carico degli ex vertici di Asset. Al netto delle considerazioni di carattere giuridico, i legali di Ercolani e Tabarrini, nelle conclusioni, sono tornati sul concetto già espresso di “omicidio d'impresa”, in quella che è parsa un'analisi dell'ipotetico movente. E poi l'accusa di aver mentito al Giudice per i Rimedi Straordinari. Sostenendo come non vi fosse in realtà alcuna delega che permettesse di derogare al principio del Giudice naturale: nello specifico Volpinari. Invocata la condanna, il risarcimento danni da quantificarsi in sede civile ed una “provvisionale simbolica” di 2.000 euro: che sarà devoluta in beneficenza, è stato annunciato. In punto di diritto l'intervento dell'altra Parte Civile.

L'Avvocatura dello Stato ha fra le altre cose rimarcato come entrambi gli imputati avessero ben chiara la posta in gioco; vista la professione. Ha poi parlato di un danno “plateale” per il Paese, essendo in gioco la fiducia nell'imparzialità della Giustizia. Il 13 giugno la requisitoria del PF e le arringhe delle Difese. Interlocutoria, invece – a dispetto delle attese -, la nuova tappa del cosiddetto “processo Buriani-Celli”. Assenti infatti i testimoni attesi; i legali del Commissario della Legge, e dell'ex Segretario di Stato, hanno richiesto termine per replicare alle produzioni documentali delle parti civili. Il 14 giugno saranno sentiti gli imputati. Salvo modifiche dell'attuale quadro probatorio Buriani renderà spontanee dichiarazioni, ha annunciato l'Avvocato; una “scelta tecnica” del Difensore, ha precisato. Stessa strada per Celli e il Direttore del quotidiano “l'informazione” Filippini; ha già scelto di sottoporsi ad esame, invece, il redattore Antonio Fabbri. Per questi ultimi due l'accusa è di pubblicazione di atti segreti inerenti processo penale. Al termine delle ferie estive, probabilmente, le conclusioni.