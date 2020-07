Tribunale: presunta aggressione ad una collega sul luogo di lavoro; 43enne alla sbarra

Tribunale San Marino

Lesioni personali, minaccia, ingiurie. Sono i reati per i quali è stato chiamato alla sbarra un 43enne di origini pugliesi; processo che vede come parte civile anche l'Avvocatura dello Stato. Qualora le accuse venissero confermate, infatti, si tratterebbe di un caso di aggressione, e pesante prevaricazione, nei confronti di una donna. I fatti risalgono all'ottobre 2018, in una pasticceria a San Marino. Secondo gli inquirenti l'imputato, dipendente dell'esercizio, nel corso di una discussione avrebbe schiaffeggiato una collega, e con una spinta alla nuca l'avrebbe fatta cadere, procurandole contusioni guaribili in 5 giorni. Ma non solo, l'uomo avrebbe anche pesantemente insultato la malcapitata, anche con epiteti sessisti, giungendo pure a minacciarla di morte. La donna è stata sentita questa mattina dal Giudice Buriani, insieme ad altre testimonianze, fra le quali quella del titolare della pasticceria. Prossima udienza ad ottobre, con l'interrogatorio dell'imputato e le conclusioni.



Tutto da rifare, invece, nelche vede comele 3 sorelle sammarinesi creatrici del noto marchioparticolarmente, nella quale per la prima volta, in Repubblica, veniva contestata fra le altre cose l'. Nell'udienza odierna, però, il– su richiesta dellee dello stesso– ha disposto la, affinché si precisi meglio il. Ad avviso del legale delle sorelle Fabbri non vi sarebbe comunque il rischio di. Fra i processi celebrati in mattinata anche quello nei confronti di undi, sorpreso a guidare coned. Per lui unaa 700 euro di multa ed un mese d'arresto. L'uomo era accusato anche di averun'nel tentativo di sottrarsi ai controlli. Ma per quest'ultima imputazione è stato, non essendo stata dimostrata l'