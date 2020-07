GIUDIZIARIA Tribunale: presunta aggressione ad una collega sul luogo di lavoro; 43enne alla sbarra Tutto da rifare, invece, nel procedimento che vede come parte lesa le 3 sorelle sammarinesi creatrici del noto marchio Marlù. Il Giudice Buriani ha disposto la remissione degli atti in istruttoria

Lesioni personali, minaccia, ingiurie. Sono i reati per i quali è stato chiamato alla sbarra un 43enne di origini pugliesi; processo che vede come parte civile anche l'Avvocatura dello Stato. Qualora le accuse venissero confermate, infatti, si tratterebbe di un caso di aggressione, e pesante prevaricazione, nei confronti di una donna. I fatti risalgono all'ottobre 2018, in una pasticceria a San Marino. Secondo gli inquirenti l'imputato, dipendente dell'esercizio, nel corso di una discussione avrebbe schiaffeggiato una collega, e con una spinta alla nuca l'avrebbe fatta cadere, procurandole contusioni guaribili in 5 giorni. Ma non solo, l'uomo avrebbe anche pesantemente insultato la malcapitata, anche con epiteti sessisti, giungendo pure a minacciarla di morte. La donna è stata sentita questa mattina dal Giudice Buriani, insieme ad altre testimonianze, fra le quali quella del titolare della pasticceria. Prossima udienza ad ottobre, con l'interrogatorio dell'imputato e le conclusioni.



