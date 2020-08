Tribunale, ultime udienze in aula prima delle ferie giudiziarie

Nonostante le tensioni ben note l'attività del tribunale di San Marino sta proseguendo, anche in questi primi giorni d'agosto, per recuperare il periodo di chiusura dovuto all'emergenza sanitaria. Davanti al commissario della Legge Alberto Buriani, in aula nonostante il riassetto del lavoro giudiziario e la redistribuzione conseguente lo abbia destinato ad altri incarichi, una vicenda complessa iniziata da un'attività ispettiva di Aif su una casa d'aste numismatica. A richiamare l'attenzione di Aif una serie di blocchi a cui mancavano conferimento, poiché è proprio dietro l'anonimato che si cela il rischio di ricettazione o riciclaggio. Il legale rappresentante, un professionista di Roma, deve rispondere del ritardo con cui ha fornito i documenti relativi ai blocchi in questione. Ascoltato come testimone l'ispettore Aif, Walter Serra. Il processo si concluderà il 29 ottobre



