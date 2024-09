GIUDIZIARIA Tribunale: verso l'epilogo il processo sul presunto “mobbing” a Banca Centrale. Sentenza a fine novembre Sentiti in mattinata un consulente tecnico ed una teste: entrambi chiamati dalle Difese

E' la complessità, il tratto distintivo di questo procedimento. Anche per le intime connessioni con altre vicende processuali; il cosiddetto caso Titoli su tutti. Non per niente è stata richiesta oggi l'acquisizione di atti da quel fascicolo. Per il resto si avvia all'epilogo l'istruttoria dibattimentale. Sentito in mattinata un ex alto funzionario di Bankitalia, Nicola Stabile. Nella veste di consulente della Difesa Confuorti, ha esaminato ex post – di fatto contestandola - la tesi accusatoria che vede il finanziere lucano come presunto ispiratore morale di scelte che avrebbero avvantaggiato il CIS. E ciò nel periodo nel quale direttore di Banca Centrale era Lorenzo Savorelli.

Ad avviso dell'esperto, ipotetici trattamenti di favore sarebbero stati eventualmente antecedenti. Ha poi precisato come all'esito di un'ispezione non fossero state rilevate anomalie nella concessione al gruppo Advantage – da parte del Credito Industriale - di un finanziamento da 31 milioni, garantito per 36. Quanto alla decisione di Via del Voltone di accantonare all'epoca il progetto Centrale rischi in favore dell'AQR, Stabile ha giudicato la scelta corretta. Un legale di parte civile ha però chiesto come sarebbe stato classificato il debito di Advantage, qualora fosse stata realizzata la Centrale rischi; se fosse risultato “esposto”. “Certo”, ha risposto il consulente. Davanti al Giudice Saldarelli anche una teste: avvocato dello studio legale lussemburghese che effettuò una due diligence a BCSM.

Focus – nel contraddittorio - sulla genesi dell'incarico; sull'eventuale ruolo di Confuorti. Nulla di certo, però, sarebbe emerso. Il processo – che come è noto ruota attorno al riferito trasferimento, demansionamento o addirittura licenziamento di dipendenti di Banca Centrale – è ormai alle battute finali. Prossimo step il 26 settembre, con le ultime testimonianze; e le eventuali dichiarazioni delle 5 persone virtualmente alla sbarra. Non esclusi, per Confuorti e Savorelli, interventi da remoto. Le Difese si sono riservate; così come quella dell'ex DG di BCSM Moretti: unico imputato a presenziare all'udienza. Sentenza prevista per il 28 novembre.

