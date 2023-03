Truffa ai fondi Iss e Fondiss: chiesto risarcimento per oltre 81 milioni di euro

Cominciata la fase delle conclusioni nel processo in cui l'ex direttore ed ex amministratore delegato di Banca Cis Daniele Guidi è imputato per truffa aggravata in relazione all'impiego di 60 milioni e 824mila euro di fondi Iss e 15 milioni 907 euro di Fondiss che non sono mai stati restituiti dopo il crack della banca. Finora hanno fatto richieste di risarcimento danni l'avvocato Alberto Selva per conto dell'Iss, l'Avvocatura dello Stato per Fondiss e l'avvocato Moreno Maresi, insieme all'Avvocatura dello Stato, per l'Eccellentissima Camera. Il risarcimento richiesto per il danno patrimoniale ammonta a 76.731.000 euro, più gli interessi. Per il danno morale chiesti invece complessivamente 5 milioni di euro. Chiesta inoltre una provvisionale non inferiore a 19 milioni oltre ad una condanna al massimo della pena per truffa aggravata. Nella prossima udienza in calendario il 23 marzo previste le arringhe delle altre parti civili, della procura del fisco e della difesa di Guidi. Nel caso non si arrivi a sentenza in quella data il processo si dovrebbe concludere in una ulteriore udienza fissata per il 13 aprile.